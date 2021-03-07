Соболь красивым голом помог Брюгге продолжить победную серию: видео
Эдуард провел на поле весь матч. Его команда в родных стенах разгромила Зюлте Варегем 3:0 и укрепила свои позиции на вершине турнирной таблицы.
Источник: 24 канал
Счет в противостоянии лидера Лиги Жупиле и одного из середняков был открыт на 21-й минуте усилиями сенегальца Юссуфа Баджи. Вскоре результативным ударом отметился Эдуард Соболь. Украинец сам себе создал момент – забрал мяч, протащил его пробил, а затем довершил дело на добивании.
Читайте также Шевченко назвал заявку сборной на мартовские матчи: есть несколько сюрпризов
После перерыва окончательно деморализовал соперника лучший бомбардир Брюгге Ноа Ланг. После десятой кряду победы у действующего чемпиона Бельгии 66 очков и две игры в запасе по сравнению с Антерпеном, идущего вторым. Расстояние между командами составляет 15 пунктов.
Стоит добавить, что гол в ворота Зюлте Варегема стал дебютным для защитника сборной Украины в футболке Брюгге.
Гол Соболя
Чемпионат Бельгии, 29 тур
Брюгге – Зюлте Варегем 3:0
Голы: Баджи, 21, Соболь, 37, Ланг, 63.
Поделиться новостью