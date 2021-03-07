Эдуард провел на поле весь матч. Его команда в родных стенах разгромила Зюлте Варегем 3:0 и укрепила свои позиции на вершине турнирной таблицы.

Источник: 24 канал

Счет в противостоянии лидера Лиги Жупиле и одного из середняков был открыт на 21-й минуте усилиями сенегальца Юссуфа Баджи. Вскоре результативным ударом отметился Эдуард Соболь. Украинец сам себе создал момент – забрал мяч, протащил его пробил, а затем довершил дело на добивании.

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После перерыва окончательно деморализовал соперника лучший бомбардир Брюгге Ноа Ланг. После десятой кряду победы у действующего чемпиона Бельгии 66 очков и две игры в запасе по сравнению с Антерпеном, идущего вторым. Расстояние между командами составляет 15 пунктов.

Стоит добавить, что гол в ворота Зюлте Варегема стал дебютным для защитника сборной Украины в футболке Брюгге.

Гол Соболя

Чемпионат Бельгии, 29 тур

Брюгге – Зюлте Варегем 3:0

Голы: Баджи, 21, Соболь, 37, Ланг, 63.