Українець вийшов у старті, провів на полі 84 хвилини і вкотре виконав ключову роль. Цього разу заробив рятівний одинадцятиметровий. Його земляк Богдан Михайліченко у заявку Андерлехта не потрапив.

Джерело: 24 канал Команда Мар'яна Шведа зустрічалася в гостях із Андерлехтом. Під завісу першого тайму господарі заробили пенальті – Лукас Нмеча вдало його реалізував. Читайте також Соболь красивим голом допоміг Брюгге продовжити переможну серію: відео Мехелен зрівняв рахунок по перерві також завдяки удару з позначки. Цього разу у ролі жертви виступив Швед. Пенальті взявся виконувати його партнер Ігор де Камарго, який перехитрив кіпера. В активі Мехелена 41 очко – "жовто-червоні" йдуть на 9-й сходинці. Відео заробленого Шведом пенальті Чемпіонат Бельгії, 29 тур Андерлехт – Мехелен 1:1 Голи: Л. Нмеча (пен.), 43 – де Камарго (пен.), 66.