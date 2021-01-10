Кортрейку в домашних стенах удалось победить одного из претендентов на чемпионство.

В матче 30 тура чемпионата Бельгии Кортрейк Евгения Макаренко принимал Генк, сообщает Сборная24.

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Украинский хавбек вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь поединок. К перерыву команды обменялись голами, но на старте второй половины благодаря голу Гуйе Кортрейку удалось выйти вперед, а в результате одержать победу.

Неожиданная победа позволила Кортрейку набрать 29 очков и подняться на 7 строчку турнирной таблицы, Генк с 38 пунктами остался на 2 месте.

Чемпионат Бельгии, 30-й тур

Кортрейк – Генк – 2:1

Голы: Гуйе, 23, 54 – Онуачу, 41