Макаренко помог Кортрейку одолеть Брюгге
Кортрейку в домашних стенах удалось победить одного из претендентов на чемпионство.
В матче 30 тура чемпионата Бельгии Кортрейк Евгения Макаренко принимал Генк, сообщает Сборная24.
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Украинский хавбек вышел в стартовом составе хозяев и провел на поле весь поединок. К перерыву команды обменялись голами, но на старте второй половины благодаря голу Гуйе Кортрейку удалось выйти вперед, а в результате одержать победу.
Неожиданная победа позволила Кортрейку набрать 29 очков и подняться на 7 строчку турнирной таблицы, Генк с 38 пунктами остался на 2 месте.
Чемпионат Бельгии, 30-й тур
Кортрейк – Генк – 2:1
Голы: Гуйе, 23, 54 – Онуачу, 41
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