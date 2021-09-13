Матвиенко получает урок от Де Дзерби: итальянец делает все, чтобы сделать из него суперзвезду

Наставник Шахтера Роберто Де Дзерби доверил капитанскую повязку Николаю Матвиенко. Специалист доволен футболистом, но отметил проблему, которая мешает его развитию.

По мнению наставника Шахтера Роберто Де Дзерби, украинский защитник Николай Матвиенко – прекрасный футболист с исключительным талантом. Вместе с тем защитнику нужно добавить в некоторых аспектах, чтобы выйти на топ-уровень.

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Ему немного не хватает спортивной злости. У него есть все возможности для блестящей карьеры и я уверен, что он способен добиться гораздо большего. Я хочу, чтобы он стал совершенным в полном объеме. Именно для этого я дал ему капитанскую повязку,

– сказал Де Дзерби.

Специалист убежден, что Матвиенко имеет много опыта и не может причислять себя к "молодым и талантливым". Поэтому защитнику нужно приложить максимум усилий, чтобы подняться на новый уровень и попробовать свои силы в элитных чемпионатах.