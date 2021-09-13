После завершения контракта Андрея Шевченко УАФ хотела, чтобы команду возглавил Сергей Ребров. Вместе с тем функционеры рассматривали и других кандидатов.

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Одним из них был главный тренер Зари Виктор Скрыпник. Специалист получил на выбор два варианта: стать полноценным тренером "желто-синих" или сочетать должности тренера в Заре и национальной команде.

51-летний специалист отверг оба предложения. Его аргументами стали действующий контракт с Зарей и конфликт интересов при работе в двух командах.

Напомним, в итоге команду возглавил Александр Петраков, под его руководстом сборная Украины сыграла вничью против Казахстана (2:2) и Франции (1:1).