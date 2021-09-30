Бавария не почувствовала сопротивления от киевского Динамо – мюнхенцы уничтожили киевлян со счетом 5:0. По словам Бущана, команда не до конца смогла выполнить установки Мирчи Луческу.

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В частности, "бело-синие" не смогли создать свободные зоны для собственного продвижения вперед и сдержать футболистов Баварии, которые создавали яростный натиск.

Мои впечатления от матча? Здесь не о чем говорить. Что Луческу сказал футболистам после игры? Нас немножко "потрясли" после матча, но это останется в раздевалке. Мы готовимся теперь на воскресенье, на очень важный матч с Шахтером. Наша цель – стать чемпионами,

– сказал Бущан.

Квартет Е после 2 туров с 6 очками возглавляет Бавария, на втором месте в группе – Бенфика Романа Яремчука, у которой 4 зачетные пункты. Динамо с 1 баллом расположилось на третьем месте, а на дне таблицы без очков оказалась Барселона.