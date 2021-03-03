Маркевич советует вызвать игрока Динамо в сборную – Шевченко его раньше игнорировал
По мнению Мирона Маркевича, хавбек Динамо Виталий Буяльский заслуживает вызов в сборную Украины.
Источник:1927.kiev.ua
По мнению Мирона Маркевича, хавбек Динамо Виталий Буяльский набрал хорошую форму и стал лидером киевлян, на что должен обратить внимание наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
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Посмотрим, как соберется сборная в этом месяце. Виталий сейчас действительно хорошо выглядит. Не исключено, что его вызовут в сборную Украины. Так, как Буяльский сейчас играет – он является лучшим игроком в Динамо, – сказал бывший тренер Металлиста и Днепра.
Отметим, что Виталий стал героем 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге, отметившись голами в обоих поединках, что позволило киевлянам получить путевку в следующий этап турнира.
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