Мирон Маркевич решил прекратить работу в украинской ассоциации футбола. Специалист возглавлял комитет национальных сборных 5 лет.

Интересно Амбиции или опыт – кого вы хотите видеть во главе сборной Украины: опрос

Тренер не сказал еще своего последнего слова в футболе, поэтому прекращает функционерскую деятельность. Вместе с тем он озвучил имя нового главного тренера сборной Украины.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать, – сказал Маркевич.

Напомним, исполком УАФ, на котором объявят имя нового тренера сборной Украины, состоится 9 августа.