Мирон Маркевич вирішив припинити роботу в українській асоціації футболу. Фахівець очолював комітет національних збірних 5 років.

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Тренер не сказав ще свого останнього слова у футболі, тому припиняє функціонерську діяльність. Разом з тим він озвучив ім'я нового головного тренера збірної України.

Користуючись нагодою, хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати, – сказав Маркевич.

Нагадаємо, виконком УАФ, на якому оголосять ім'я нового тренера збірної України, відбудеться 9 серпня.