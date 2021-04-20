Председатель Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич высказал свою позицию касаемо создания Европейской Суперлиги. Звездный тренер против нового турнира.

По мнению Маркевича, УЕФА годами строил систему еврокубков, а новый турнир не учитывает интересы футбольного сообщества.

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"Я категорически против. В течение многих лет УЕФА выстраивал и усовершенствовал целую систему проведения престижных соревнований, в основе которой было равенство и учитывались интересы всех. И вдруг с десяток функционеров, не учитывая мнение футбольного сообщества, принимает решение внедрить проект для супербогатых клубов, который может нанести сокрушительный удар по развитию всего мирового футбола", – сказал он.

Также специалист отметил судьбу и украинских команд.

"В проигрыше останутся и украинские команды, которые завоевывали право по спортивному принципу выступать на международной арене, получая определенные дивиденды, которые затем использовались для модернизации клубной инфраструктуры. Однако такое развитие событий устраивало не всех.

Надеюсь, что УЕФА жестко ответит на происки раскольников", – добавил Маркевич.