Сборная Украины обыграла Испанию (1: 0) в матче Лиги наций. Исход поединка прокомментировал легендарный тренер Мирон Маркевич.

Глава комитета национальных сборных Украины Маркевич в интервью Meta-ratings.com.ua назвал будущую звезду сборной Украины.

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У Андрея Шевченко появилась, как говорится, приятная головная боль: кому отдать предпочтение при определении стартового состава после возвращения нескольких ведущих игроков. Георгий Бущан, сложилось впечатление, уже свои бабочки пропустил и вчера был одним из лучших на поле. Однако меня больше всего поразил прогресс Ильи Забарного.

"Определенный запас прочности перед ноябрьскими матчами с Германией и Швейцарией есть, однако я бы не советовал нашим ребятам заниматься анализом раскладов на финишной прямой", – сказал Маркевич.

Успех Украины

Украина впервые в истории победила Испанию и получила 3 очка в групповом этапе Лиги наций УЕФА. Ранее команды провели шесть очных встреч, в которых пять раз фортуна была на стороне испанцев, а один раз соперники расписали боевую ничью – 2:2.

Теперь команда Шевченко занимает 3 место в турнирной таблице 4 группы, опережая швейцарцев на 4 зачетных балла