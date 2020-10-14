Збірна України обіграла Іспанію (1:0) в матчі Ліги націй. Результат поєдинку прокоментував легендарний тренер Мирон Маркевич.

Глава комітету національних збірних України Маркевич у інтерв'ю Meta-ratings.com.ua назвав майбутню зірку збірної України.

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У Андрія Шевченка з'явилася, як кажуть, приємний головний біль: кому віддати перевагу при визначенні стартового складу після повернення декількох провідних гравців. Георгій Бущан, склалося враження, вже свої метелики пропустив і вчора був одним з найкращих на полі. Однак мене найбільше вразив прогрес Іллі Забарного.

"Певний запас міцності перед листопадовими матчами з Німеччиною і Швейцарією є, проте я б не радив нашим хлопцям займатися аналізом розкладів на фінішній прямій", – сказав Маркевич.

Успіх України

Україна вперше в історії перемогла Іспанію та здобула 3 очки у груповому етапі Ліги націй УЄФА. Раніше команди провели шість очних зустрічей, в яких п'ять разів фортуна була на боці іспанців, а один раз суперники розписали бойову нічию – 2:2.

Тепер команда Шевченка посідає 3 місце в турнірній таблиці 4 групи, випереджаючи швейцарців на 4 залікових бали