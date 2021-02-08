Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич мог попробовать свои силы в чемпионате Турции.

Мирон Маркевич был близок к восстановлению тренерской карьеры. Специалист вел переговоры с Галатасараем, но стороны не пришли к согласию относительно стратегии построения команды.

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Единственное, были переговоры с Галатасараем, но у меня был немного другой подход. Мы не договорились. Дело было не в деньгах, а в том, что я был против брать отыгранных футболистов. А в Турции они берут тех, кто уже поиграл, опытных. У них своя философия, поэтому мы не договорились.

А так чего-то серьезного – ничего не было. Из Украины тоже не было, – сказал Маркевич.

Сейчас Мирон Маркевич работает в УАФ. Его последним местом работы был Днепр, с которым он смог дойти до финала Лиги Европы, в котором его подопечные в драматичном поединке уступили Севильи со счетом 2:3.