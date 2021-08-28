Коваленко пропустил первый тур через физическое состояние – тренерский штаб заметил усталость игрока и не хотел рисковать его здоровьем. Впрочем, уже во 2 туре он может дебютировать за Специю в Серии А.

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Матч против Лацио начнется сегодня в 19:30. Специя будет играть в гостях.

В первом туре команда Коваленко расписала голевую ничью с Кальяри (2:2).

Напомним, права на Виктора принадлежат Аталанте, он будет играть за Специю до конца сезона 2021/22.