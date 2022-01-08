Пресс-служба "горожан" сделала большое интервью с Александром Зинченко. В фильме идет речь об истории выступлений украинца от прихода в команду до нынешних дней.

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Впрочем, не обошлось и без казуса. В начале видео раздаются мотивы балалайки – народного русского инструмента. Вероятно, работники пресс-службы Сити восприняли эти мотивы как украинские.

В текущем сезоне Зинченко принял участие в 12 матчах, на его счету 2 результативные передачи. Старт сезона он должен был пропустить из-за травмы, но теперь Хосеп Гвардиола больше доверяет ему место в основном составе.