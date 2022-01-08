Пресслужба "містян" зробила велике інтерв'ю з Олександром Зінченком. У фільмі йдеться про історію виступів українця від приходу в команду до теперішніх днів.

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Втім, не обійшлося і без казусу. На початку відео лунають мотиви балалайки – народного російського інструменту. Ймовірно, працівники пресслужби Сіті сприйняли ці мотиви як українські.

У поточному сезоні Зінченко взяв участь у 12 матчах, на його рахунку 2 результативні передачі. Старт сезону він мусив пропустити через травму, але тепер Хосеп Гвардіола більше довіряє йому місце в основному складі.