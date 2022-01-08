Александр Шовковский показал, как восстанавливает руки после многих травм. Даже после карьеры ему приходится страдать.

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Бывший голкипер ужасным видео ответил скептикам, которые спрашивают, за что футболисты получают большие гонорары.

За свою профессиональную карьеру, длившуюся 24 года, более 4 лет я восстанавливался после различных травм и повреждений, которые меня догоняют еще и после окончания моей карьеры,

– написал Шовковский.