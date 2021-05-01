Фаворит провел откровенно непростой поединок и только во втором тайме сумел пробить команду из нижней части турнирной таблицы. За три минуты гости забили дважды усилиями Серхио Агуэро и Феррана Торреса.

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На 67-й минуте Фернандиньо сменил Александр Зинченко и закрыл позицию в центре поля. Украинец мог оформить второй ассист за неделю, однако Стерлинг не воспользовался передачей партнера в конце встречи.

Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы увеличила отрыв от Манчестер Юнайтед до 13 очков. Если соперник завтра проиграет Ливерпулю, то Сити досрочно оформит чемпионство.

Чемпионат Англии, 34 тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити 0:2

Голы: Агуэро, 57, Ферран Торрес, 59.