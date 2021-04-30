В расширенном списке присутствуют три абсолютных новичка: Богдан Леднев, Георгий Судаков и Артем Бондаренко. Свой третий вызов в главную команду страны получил "горняк" Виктор Корниенко, из-за травм пропускавший предыдущие сборы.

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Сообщается, что большинство из вызванных, а это игроки украинских команд, а также два легионера – Александр Зубков и Евгений Макаренко – прибудут в расположение сборной 15 мая. Тогда наша команда и начнет сбор в Харькове. Еще восемь представителей иностранных команд присоединятся к лагерю "сине-желтых" после завершения своих клубных сезонов.

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм , Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо).

Стоит добавить, что первый спарринг на подготовительном сборе Украина проведет 23 мая. Соперником команды Шевченко станет сборная Бахрейна.