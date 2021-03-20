Команда Александра Зинченко на последних минутах дважды забила Эвертону и шагает дальше. Украинец провел на поле весь поединок.

Источник: 24 канал

Судьба противостояния на Гудисон Парк была решена в самой концовке. Голами отметились Илкай Гюндоган и Кевин де Брюйне.

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Александр Зинченко получил от WhoScored третью самую высокую оценку в команде – 7,57, а по версии SofaScore стал лучшим игроком на поле с баллом 7,7. Ключевой эпизод с участием украинца произошел в конце первого тайма. Эквадорец Йерри Мина выпрыгнул выше всех во время подачи от углового и направил мяч в ворота. К счастью для гостей, в этот момент на линии находился Зинченко, совершивший классный сейв.

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021

Кубок Англии, 1/4 финала

Эвертон – Манчестер Сити 0:2

Голы: Гюндоган, 84, де Брюйне, 90.