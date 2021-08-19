Новая форма команды от Puma выполнена в темно-синем цвете. Комплект представили Хосеп Гвардиола, Рахим Стерлинг, Фил Фоден, Кевин де Брюйне, Эдерсон и Александр Зинченко.

Интересно Яремчук может избавиться от конкурента, который классно начал сезон

Отметим, что в новом сезоне Зинченко только вышел на замену в игре против Тоттенхэма. Украинец поздно вернулся из отпуска, который получил после Евро-2020, поэтому пропустил часть подготовки к сезону.

Сезон 2021/22 начался для команды Гвардиолы не слишком удачно. Сначала Сити проиграл Лестеру матч за Суперкубок Англии, а в первом туре чемпионата минимально уступил Тоттенхэму со счетом 0:1.

На позиции Зинченко в стартовом составе пока играл Бенджамен Мэнди, которого фанаты критикуют за не слишком удачные выступления. Вполне вероятно, что в ближайшее время Гвардиола вернет в основу украинского футболиста.