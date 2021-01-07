Украинец во второй раз за четыре дня сыграл от звонка до звонка, а его команда снова победила.

Победитель битвы на "Олд Траффорд" получал путевку в финал Кубка английской лиги. В стартовом составе гостей вышел Александр Зинченко – в субботу Хосеп Гвардиола уже доверял ему ответственную позицию на левом фланге обороны в дуэли с Челси (3:1).

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В этот вечер украинец также не подвел наставника. Зинченко провел поединок без откровенных провалов и нечасто оказывался в центре внимания. Один из таких эпизодов – гол из офсайда Фила Фодена, которого на ударную позицию вывел как раз Александр.

Тем не менее, Манчестер Сити дважды забил в пределах правил. Сначала коллега Зинченко по обороне Стоунз открыл счет, воспользовавшись шансом после стандарта. А в конце встречи контрольный выстрел оформил Фернандиньо – бразильцу удался классный дальний удар после розыгрыша углового.

Таким образом, "горожане" пробились в пятый кряду финал Кубка лиги и сыграют там с Тоттенхэмом. Поединок состоится на "Уэмбли" 25 апреля.

Кубок английской лиги, полуфинал

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2

Голы: Стоунз, 50, Фернандиньо, 83.