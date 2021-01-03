Украинец провел противоречивый поединок – результативные действия чередовались с ошибками.

Еще до перерыва гости оформили необходимый счет и практически сделали игру. Сначала Александр Зинченко классной передачей с левого фланга нашел Фила Фодена, который вывел на ударную позицию Илкая Гюндогана. Через мгновение уже забил сам Фоден – в зародыше атаки принял участие Зинченко. Вскоре дело до разгрома довел Кевин де Брюйне.

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Все, что смогли лондонцы – гол престижа в компенсированное время. На прострел с фланга Кая Хаверца отозвался Каллум Хадсон-Одой, опередивший Зинченко и вколотил мяч в сетку.

В общем украинец провел неплохой матч, принял участие в двух голевых атаках, однако не помешал результативному выпаду Челси. Александр оказался одним из худших в команде по количеству точных пасов – 85,2% (худший показатель среди полевых игроков только в де Брюйне и Стоунза). Всего Зинченко выполнил 54 передачи, однажды пробил в створ ворот. Для него это был второй поединок в Премьер-лиге в этом сезоне.

Триумф на "Стэмфорд Бридж" позволил команде Хосепа Гвардиолы подняться на 5-е место, а по потерянным очкам "горожане" вообще третьи. Теперь в Сити 29 пунктов. Челси скатился на 8-е место и имеет в активе 26 очков.

Чемпионат Англии, 17 тур

Челси – Манчестер Сити 1:3

Голы: Гюндоган, 18, Фоден, 21, де Брюйне, 34 – Хадсон-Одой, 90+2.