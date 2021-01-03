Лацио нацелился на Зинченко – Манчестер Сити хочет подписать звезду на позицию украинца
Похоже на то, что уже скоро конкуренция Зинченко в Манчестер Сити возрастет еще больше.
Манчестер Сити хочет приобрести левого защитника Эвертона Люку Диня, сообщает City Chief.
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Впрочем, "горожане" подпишут француза только в том случае, если он не продлит контракт с "ирисками". Также на радаре Манчестер Сити игрок Атлетико Ренан Лоди, но его подписание выглядит очень призрачным.
Если конкуренция Зинченко в Сити вырастет, он может продолжить карьеру в Серии А, ведь им интересуется Лацио, утверждает издание Corriere Dello Sport. Римляне готовы выложить за украинца 20 миллионов евро или взять его в аренду с правом выкупа.
Контракт Зинченко с Манчестер Сити рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел в футболке "горожан" 6 матчей и оформил 1 ассист.
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