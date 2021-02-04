Александр начал игру со скамейки запасных и вышел на поле на 64-й минуте.

Источник: 24 канал

Команда Хосепа Гвардиолы еще до перерыва отличилась двумя голами. Сначала гол забил бразилец Габриэл Жезус, а под конец тайма Гюндоган ассистировал Рахиму Стерлингу, который удвоил счет.

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Во втором тайме на поле вышел Александр Зинченко и расположился в центре полузащиты. От WhoScored украинец получил самую низкую в команде оценку – 6,14. Однако это можно объяснить пассивностью Манчестер Сити, который просто доигрывал этот матч. Зинченко выполнил 27 передач с хорошим процентом точности 92,6.

Благодаря победе "горожане" удержались на первой строчке АПЛ с 47 очками. В воскресенье на Манчестер Сити ожидает битва с Ливерпулем.

Чемпионат Англии, 22 тур

Бернли – Манчестер Сити 0:2

Голы: Габриэл Жезус, 3, Стерлинг, 38.