Олександр розпочав гру з лави запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині.

Джерело: 24 канал

Команда Хосепа Гвардіоли ще до перерви відзначилася двома голами. Спочатку гол забив бразилець Габріел Жезус, а під кінець тайму Ілкай Гюндоган асистував Рахіму Стерлінгу, який подвоїв рахунок.

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В другому таймі на поле вийшов Олександр Зінченко і розташувався у центрі півзахисту. Від WhoScored українець отримав найнижчу в команді оцінку – 6,14. Однак це також можна пояснити пасивністю Манчестер Сіті, який просто догравав цей матч. Зінченко виконав 27 передач з хорошим відсотком точності 92,6.

Завдяки перемозі "містяни" утрималися на першій сходинці АПЛ з 47 очками. У неділю на Манчестер Сіті очікує битва з Ліверпулем.

Чемпіонат Англії, 22 тур

Бернлі – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Габріел Жезус, 3, Стерлінг, 38.