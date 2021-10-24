Малиновский забивает, однако Аталанта упускает победу на последних секундах: видео нервной битвы

Поединок в Бергамо запомнился не только результативным ударом украинца, но и драматической развязкой. Эмоций было так много, что с тренерской скамьи был удален Джан Пьеро Гасперини.

Руслан вернулся в стартовый состав Аталанты, однако провел откровенно слабый первый тайм. Впрочем, уже на старте второй половины Малиновскому удался мощный удар в фирменном стиле из-за пределов штрафной – 1:0.

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Удержать победу хозяева не смогли. На 86-й минуте украинец покинул поле, а в компенсированное время Аталанта упустила преимущество. Португалец Бету удачно сыграл при подаче от углового флажка.

После 9 сыгранных туров у бергамасков 15 очков, Удинезе набрал 10 пунктов.

Обзор матча

Чемпионат Италии, 9 тур

Аталанта – Удинезе 1:1

Голы: Малиновский, 56 – Бету, 90+4.