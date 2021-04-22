Малиновский забил во втором матче кряду – Аталанта не удержала преимущество над Ромой: видео
После гола Ювентусу на выходных украинец поразил ворота еще одной ведущей итальянской команды. Правда, это не помогло его Аталанте заработать три пункта.
Источник:24 канал
В противостоянии четвертой и седьмой команд Серии А Руслан вышел в стартовом составе. В середине первого тайма украинец отметился голом.
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Малиновский оказался на непривычной позиции центрфорварда и удачно замкнул прострел с левого фланга от Робина Госенса. Украинец опередил Рожера Ибаньеса и Браяна Кристанте, не оставив шансов Пау Лопесу.
Джан Пьеро Гасперини снял с игры автора гола на 59-й минуте. А уже через десять минут гости остались в меньшинстве – Госенс увидел перед собой вторую желтую карточку.
Подопечные Паулу Фонсеки сполна воспользовались численным большинством и отыгрались на 75-й минуте. Кристанте нанес мощный дальний удар, с которым не справился Пьерлуиджи Голлини – 1:1. Уже в компенсированное время арбитр удалил с поля игрока римлян Ибаньеса.
После 32 туров бергамаски имеют в активе 65 очков, у Ромы – 55 пунктов.
Гол Малиновского
Чемпионат Италии, 32 тур
Рома – Аталанта 1:1
Голы: Кристанте, 75 – Малиновский, 26.
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