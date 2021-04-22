После гола Ювентусу на выходных украинец поразил ворота еще одной ведущей итальянской команды. Правда, это не помогло его Аталанте заработать три пункта.

В противостоянии четвертой и седьмой команд Серии А Руслан вышел в стартовом составе. В середине первого тайма украинец отметился голом.

К теме Малиновский раскрыл секрет своего пушечного удара – партнеры дали ему смешное прозвище

Малиновский оказался на непривычной позиции центрфорварда и удачно замкнул прострел с левого фланга от Робина Госенса. Украинец опередил Рожера Ибаньеса и Браяна Кристанте, не оставив шансов Пау Лопесу.

Джан Пьеро Гасперини снял с игры автора гола на 59-й минуте. А уже через десять минут гости остались в меньшинстве – Госенс ​​увидел перед собой вторую желтую карточку.

Подопечные Паулу Фонсеки сполна воспользовались численным большинством и отыгрались на 75-й минуте. Кристанте нанес мощный дальний удар, с которым не справился Пьерлуиджи Голлини – 1:1. Уже в компенсированное время арбитр удалил с поля игрока римлян Ибаньеса.

После 32 туров бергамаски имеют в активе 65 очков, у Ромы – 55 пунктов.

Гол Малиновского

Чемпионат Италии, 32 тур

Рома – Аталанта 1:1

Голы: Кристанте, 75 – Малиновский, 26.