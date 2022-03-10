Гости открыли счет на старте поединка, однако в середине тайма Руслан Малиновский восстановил паритет. Украинец обыгрался с Луисом Муриелем и точно пробил.

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Прошло всего две минуты и Малиновский выступил в роли ассистента. На этот раз Руслан ответил Муриелю голевой передачей и вывел колумбийца на ударную позицию. А во втором тайме Малиновский и Муриель оформили дубли. Первый – дубль ассистов, второй – дубль голов. Правда, леверкузенцы один гол отыграли усилиями Муссы Диаби.

На 69-й минуте Жереми Бога заменил Малиновского, а команды голов больше не забивали.

Видео гола Малиновского

Первая голевая передача Малиновского

Вторая голевая передача Малиновского

Лига Европы, 1/8 финала

Аталанта – Байер 3:2

Голы: Малиновский, 23, Муриель, 25, 49 – Арангис, 11 Диаби, 63.