Гості відкрили рахунок на старті поєдинку, проте у середині тайму Руслан Маліновський відновив паритет. Українець обігрався з Луїсом Мурієлем і точно пробив.

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Минуло всього дві хвилини і Маліновський виступив у ролі асистента. Цього разу Руслан відповів Мурієлю гольовою передачею і вивів колумбійця на ударну позицію. А у другому таймі Маліновський та Мурієль оформили дублі. Перший – дубль асистів, другий – дубль голів. Щоправда, леверкузенці один гол відіграли зусиллями Мусси Діабі.

На 69-й хвилині Жеремі Бога замінив Маліновського, а команди голів більше не забивали.

Відео гола Маліновського

Перша гольова передача Маліновського

Друга гольова передача Маліновського

Ліга Європи, 1/8 фіналу

Аталанта – Байєр 3:2

Голи: Маліновський, 23, Мурієль, 25, 49 – Арангіс, 11, Діабі, 63.