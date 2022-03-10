Натомість Тарас Качараба пропускав матч через дискваліфікацію. Славія перемогла з рахунком 4:1.
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У першому таймі дубль оформив нігерієць Їра Сор. У середині другого тайму австрійці один гол відіграли, проте під кінець поєдинку господарі забили ще двічі. Таловєров участі у жодному з гольових епізодів не брав.
Ліга конференцій, 1/8 фіналу
Славія – ЛАСК 4:1
Голи: Сор, 3, 29, Олаїнка, 82, Траоре, 85 – Баліч, 67.