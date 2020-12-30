Украинский хавбек Руслан Малиновский оказался в пятерке самых дорогих атакующих полузащитников итальянского чемпионата.

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов. Цена на украинского хавбека Руслана Малиновского не изменилась, передает Команда1.

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Стоимость украинца составляет 21 миллион евро. Благодаря этому Малиновский замыкает пятерку самых дорогих атакующих хавбеков Серии А. Также игрок сборной Украины 7-й по цене среди игроков Аталанты и 69-й – среди всех футболистов итальянского чемпионата.