Малиновский терзает Серию А, жена отдыхает: яркие фото красавицы с Мальдив
Жена Руслана Малиновского Роксана решила устроить себе каникулы, пока хавбек выдает роскошные матчи в чемпионате Италии.
Источник:Інстаграм Роксани Маліновської
Жена лидера сборной Украины Роксана Малиновская своими фото с отдыха также доказывает, что находится в отличной форме, как и ее возлюбленный.
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Девушка опубликовала в Instagram несколько ярких фотографий с Мальдив, где позирует в бикини.
"Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьей, пока есть такая возможность", – подписала фото Роксана.
Напомним, Руслан также ярко себя проявил в последнем матче за Аталанту, где двумя ассистами подарил своей команде победу над Удинезе.
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