Малиновский стал лучшим в чемпионском матче Серии А: Петраков оставил его вне сборной

Аталанта расписала голевую ничью с миланским Интером в 6 туре чемпионата Италии. Руслан Малиновский забил гол, провел яркий матч и стал лучшим в поединке по подсчетам статистических порталов.

В матче против действующего чемпиона Италии Малиновский провел на поле 62 минуты. В течение этого времени он успел забить гол, попасть в штангу и создать много опасности у ворот Интера.

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По мнению порталов SofaScore и WhoScored, именно украинский полузащитник стал лучшим игроком матча. Напомним, поединок завершился со счетом 2:2.

В октябре сборная Украины сыграет матчи отбора на чемпионат мира против Финляндии и Боснии и Герцеговины. Наставник "желто-синих" Александр Петраков оставил Малиновского вне заявки, за что получил большую порцию критики.