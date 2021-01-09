Уже традиционно Руслан вышел на поле после перерыва и оформил результативное действие.

Команда из Бергамо одержала третью победу подряд – на этот раз от банды Гасперини пострадал Беневенто. Счет открыл словенец Йосип Иличич, хотя уже на старте второго тайма хозяева восстановили паритет усилиями Марко Сау.

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На 64-й минуте в игру вступил Малиновский (четвертый раз подряд начал поединок со скамейки запасных) и бергамаскам удалось дожать оппонента. Сначала Рафаэль Толой вывел Аталанту вперед, а двумя минутами позже отличился Дуван Сапата. Обе атаки прошли без участия украинца.

Зато именно Руслан отдал передачу (пусть и не буквально острую) на Луиса Муриеля, который великолепным обводным ударом отправил снаряд в сетку. Кроме этого, игрок сборной Украины привычно брал инициативу на себя и существенно оживил игру команды.

Благодаря очередной победе Аталанта продолжила подъем на вершину. Бергамаски идут на четвертой позиции в Серии А с 31 пунктом в активе. От лидера Милана команду Малиновского отдаляет 6 очков.

Обзор матча

Чемпионат Италии, 17 тур

Беневенто – Аталанта 1:4

Голы: Сау, 50 – Иличич, 30, Рафаэль Толой, 69, Сапата, 71, Муриель, 86.