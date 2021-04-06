Матч против Удинезе сложился для Руслана Малиновского более чем удачно. Уверенная игра и две голевые передачи привлекли большое внимание к украинцу.

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский попал в символическую сборную 29 тура Серии А по версии WhoScored и SofaScore. Первый ресурс оценил украинца на 8,3 баллов, второй – на 8,4.

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Футболист отличился двумя ассистами, став одним из героев яркой победы Аталанты. В две сборные также попал Луис Муриель, который оформил дубль – свой второй гол колумбиец забил именно с передачи Руслана.