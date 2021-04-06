Маліновський – у збірній туру Серії А одразу двох топових порталів
Матч проти Удінезе склався для Руслана Маліновського більш ніж вдало. Впевнена гра та дві гольові передачі привернули неабияку увагу до українця.
Джерело:WhoScored
Український Хавбек Аталанти Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної 29 туру Серії А за версією WhoScored і SofaScore. Перший ресурс оцінив українця на 8,3 балів, другий – на 8,4.
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Футболіст відзначився двома асистами, ставши одним з героїв яскравої перемоги Аталанти. До обох збірних також потрапив Луїс Мурієль, який оформив дубль – свій другий гол колумбієць забив саме з передачі Руслана.
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