Удар украинца стал спасительным в поединке с действующим чемпионом. Руслан вышел на поле на 72-й минуте и стал героем.

Судьбу противостояния третьей и четвертой команд Серии А решил гол Малиновского. На 87-й минуте украинец в своем стиле из-за пределов штрафной поразил цель с помощью рикошета от Алекса Сандро.

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Руслан заменил в середине второго тайма Йоахима Меле, через несколько минут получил желтую карточку, а затем отличился единственным голом.

Благодаря победе команда из Бергамо обошла туринцев в турнирной таблице. Теперь у Аталанты 62 очка. Расстояние до Милана, который идет вторым, составляет два пункта.

Обзор матча

Чемпионат Италии, 31 тур

Аталанта – Ювентус 1:0

Гол: Малиновский, 87.