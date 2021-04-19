Малиновский получил поздравления с голом от соседей: трогательность по-итальянски
Украинский хавбек Руслан Малиновский завоевывает сердца поклонников Аталанты. Перед игрой футболиста не устояли даже соседи.
Источник:Інстаграм Роксани Маліновської
В матче против Ювентуса Руслан Малиновский пушечным выстрелом принес своей команде желанную победу.
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Аталанте удалось победить Ювентус впервые за 20 лет, поэтому радость фанатов бергамасков трудно описать.
Нашли способ поздравить украинца в условиях запрета социальных контактов и его соседи. Они оставили записку у двери в квартиру футболиста.
"Невероятный Руслан!!! Сегодня день мифического прорыва", – подписали послание Элиза и Руджеро.
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