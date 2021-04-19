Украинский хавбек Руслан Малиновский завоевывает сердца поклонников Аталанты. Перед игрой футболиста не устояли даже соседи.

В матче против Ювентуса Руслан Малиновский пушечным выстрелом принес своей команде желанную победу.

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Аталанте удалось победить Ювентус впервые за 20 лет, поэтому радость фанатов бергамасков трудно описать.

Нашли способ поздравить украинца в условиях запрета социальных контактов и его соседи. Они оставили записку у двери в квартиру футболиста.

"Невероятный Руслан!!! Сегодня день мифического прорыва", – подписали послание Элиза и Руджеро.



