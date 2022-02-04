"К победе", – написал Малиновский в своем лаконичном обращении. Футболист Аталанты, как и миллионы других украинцев, сегодня будет следить за игрой в Амстердаме.

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В 18:00 по киевскому времени на арене "Ziggo Dome" состоится полуфинальный поединок чемпионата Европы по футзалу. Команда Александра Косенко встретится с россиянами.

Напомним, на групповом этапе "сине-желтые" финишировали на второй строчке вслед за Португалией, а в четвертьфинале победили Казахстан (5:3). В последний раз Украина играла в полуфинале Евро 17 лет назад.