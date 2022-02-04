"До перемоги", – написав Маліновський у своєму лаконічному зверненні. Футболіст Аталанти, як і мільйони інших українців, сьогодні стежитиме за грою в Амстердамі.

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О 18:00 за київським часом на арені "Ziggo Dome" відбудеться півфінальний поєдинок чемпіонату Європи з футзалу. Команда Олександра Косенка зустрінеться з росіянами.

Нагадаємо, на груповому етапі "синьо-жовті" фінішували на другій сходинці слідом за Португалією, а у чвертьфіналі перемогли Казахстан (5:3). Востаннє Україна грала у півфіналі Євро 17 років тому.