Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от матча 2-го тура квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

По мнению Малиновского, Финляндия в течение игры не создала никаких серьезных моментов, поэтому ничья – не закономерный результат.

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"Досадно. Потеряли два очка с командой, которая сегодня ничего, по сути, не создала. Соперник всю игру оборонялся. Но ничего страшного, двигаемся дальше. Нужно немного успокоиться и поддержать всех ребят, чтобы все мысленно отошли от сегодняшнего матча. Если бы забили в первом тайме, может быть, во втором закрыли бы игру.

Все старались, контролировали мяч. Было трудно. Финны играли низким блоком. Мы неплохо сыграли в оборонительных действиях. У Финляндии не было моментов, если не считать стандартов. Мы же неплохо перестраивались, отбирали мяч в средней зоне и играли вперед. Нам не хватило второго гола и хладнокровия в конце", – сказал футболист после матча.