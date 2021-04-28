Похоже, что трансферной саги с переходом Руслана Малиновского с Аталанты в миланский Интер не будет. Бергамаски не хотят прощаться с украинским хавбеком.

Интеру не удастся воплотить переход Руслана Малиновского, который своей игрой завоевал интерес миланского клуба. К теме Малиновский согласится перейти в Интер, – Цыганык Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассчитывает сделать 27-летнего украинца ключевым игроком в построении своей команды. По замыслу итальянского специалиста, Руслан должен занять место лидера, которое ранее принадлежало Папу Гомесу. В текущем сезоне Руслан действительно набрал очень хорошие обороты, а в крайних 3 матчах оставил свой "автограф" в воротах соперников. Всего в 37 матчах текущего сезона он забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. Харатин не прочь вернуться в Динамо

