По мнению Малиновского, ключевую роль сыграет физическая форма, но на соответствующем уровне должна быть и психологическая подготовка команды.

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"На чемпионате Европы нам выпала очень интересная группа – все соперники разные и по-своему особенные. Мы уже не раз показывали, что умеем играть со всеми командами на хорошем уровне. Так что все зависит только от нас.

Важно, как мы подготовимся не только в игровом плане, но и в ментальном. Важно будет терпеть – все-таки игры идут одна за другой. Важно будет быстро перестраиваться с одной тактики на другую – в зависимости от соперника тренеры наверняка будут ставить нам разные задачи", – отметил футболист.

Напомним, сборная Украины начала заключительный этап подготовки к Евро-2020 в Харькове.