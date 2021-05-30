Лига чемпонив 2020/21, финал

Челси – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Гаверц, 42

Украинец Александр Зинченко отыграл весь финал Лиги чемпионов, но не сможет поднять над головой заветный кубок.

Лондонцы активно начали игру и создали у ворот "горожан" несколько опасных моментов. Хорошие шансы имел Вернер, но уже привычно не смог их реализовать.

В конце первого тайма из-за травмы поле покинул Силва, но "синие" не растерялись и сразу забили гол – Гаверц убежал от Зинченко и обыграл голкипера.

Во второй половине игры инициатива перешла к Манчестер Сити, но подопечные Гвардиолы тоже потеряли лидера – де Брюйне попросил замену после грязного фола Рюдигера.

До завершения игры Манчестер Сити давил на ворота Мэнди, но сравнять счет не сумел. Подопечные Тухеля удержали победу и стали победителями Лиги чемпионов.