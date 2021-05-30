На думку Маліновського, ключову роль зіграє фізична форма, але на відповідному рівні має бути і психологічна підготовка команди.

Цікаво Зінченко став найкращим гравцем Сіті у фіналі Ліги чемпіонів

"На чемпіонаті Європи нам випала дуже цікава група – всі суперники різні і по-своєму особливі. Ми вже не раз показували, що вміємо грати з усіма командами на хорошому рівні. Так що все залежить тільки від нас.

Важливо, як ми підготуємося не лише в ігровому плані, але й в ментальному. Важливо буде терпіти – все-таки ігри підуть одна за одною. Важливо буде швидко перебудовуватися з однієї тактики на іншу – залежно від суперника тренери напевно будуть ставити нам різні завдання", – зазначив футболіст.

Нагадаємо, збірна України почала заключний етап підготовки до Євро-2020 у Харкові.