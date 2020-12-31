Малиновский может покинуть Аталанту – СМИ шокируют инсайдами
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский хочет уйти из бергамской команды. По крайней мере, об этом сообщает пресса.
По информации бельгийского Voetbal24, полузащитник Аталанты желает чаще выходить на поле и размышляет над сменой клуба.
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Малиновский может покинуть свою нынешнюю команду, чтобы иметь регулярную игровую практику накануне предстоящего Чемпионата Европы. "Он не хочет рисковать статусом основного игрока в команде Андрея Шевченко", – пишет портал.
Одним из вариантов для продолжения карьеры называется хорошо знакомая Бельгия, где Руслан уже выступал за местный Генк. Кстати экс-клуб украинца снова претендует на своего бывшего лидера. В перечне потенциальных работодателей Малиновского также Брюгге и Антверпен.
Ключевое препятствие для трансфера футболиста – его высокая цена. Кроме того, интерес к Руслану проявляют несколько европейских команд. Напомним, что украинец переехал в Бергамо летом 2019-го по за 13 миллионов евро, и заключил контракт продолжительностью 5 лет.
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