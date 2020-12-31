Футболист сборной Украины Руслан Малиновский хочет уйти из бергамской команды. По крайней мере, об этом сообщает пресса.

По информации бельгийского Voetbal24, полузащитник Аталанты желает чаще выходить на поле и размышляет над сменой клуба.

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Малиновский может покинуть свою нынешнюю команду, чтобы иметь регулярную игровую практику накануне предстоящего Чемпионата Европы. "Он не хочет рисковать статусом основного игрока в команде Андрея Шевченко", – пишет портал.

Одним из вариантов для продолжения карьеры называется хорошо знакомая Бельгия, где Руслан уже выступал за местный Генк. Кстати экс-клуб украинца снова претендует на своего бывшего лидера. В перечне потенциальных работодателей Малиновского также Брюгге и Антверпен.

Ключевое препятствие для трансфера футболиста – его высокая цена. Кроме того, интерес к Руслану проявляют несколько европейских команд. Напомним, что украинец переехал в Бергамо летом 2019-го по за 13 миллионов евро, и заключил контракт продолжительностью 5 лет.

Зауважимо, Маліновський приєднався до Аталанти з Генка влітку 2019-го за 13 млн євро, підписавши контракт на 5 років.

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