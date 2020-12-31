Футболіст збірної України Руслан Маліновський хоче залишити свій клуб. Принаймні, про це повідомляє преса.

За інформацією бельгійського Voetbal24, півзахисник Аталанти прагне частіше виходити на поле і роздумує над зміною клубу.

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Начебто Маліновський може покинути свою нинішню команду, щоб мати регулярну ігрову практику перед майбутнім Чемпіонатом Європи. "Він не хоче ризикувати місцем основного гравця в команді Андрія Шевченка", – пише портал.

Одним з варіантів для продовження кар’єри називається добре знайома Бельгія, де Руслан вже виступав за місцевий Генк. До речі ексклуб українця знову претендує на свого колишнього лідера. У переліку потенційних роботодавців Маліновського також є Брюгге та Антверпен.

Ключова перешкода для трансферу футболіста – його висока ціна. Крім того, інтерес до Руслана проявляють кілька європейських команд. Нагадаємо, що українець переїхав у Бергамо влітку 2019-го за 13 мільйонів євро, і уклав контракт тривалістю 5 років.

Зауважимо, Маліновський приєднався до Аталанти з Генка влітку 2019-го за 13 млн євро, підписавши контракт на 5 років.

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