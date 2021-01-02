Украинский хавбек Руслан Малиновский продолжает поражать своими показателями.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский в 2020 году забил больше голов дальними ударами из всех игроков ведущих европейских чемпионатов, информирует портал Squawka.

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В прошлом году после 6 выстрелов украинца из-за пределов штрафной в матчах Серии А мяч оказывался в сетке ворот. Это лучший результат в топ-5 чемпионатах Европы по итогам года.

Столько же забил и форвард Сассуоло Доменико Берарди, но он провел на поле вдвое больше игрового времени. По 5 результативных ударов в 2020-м имеют Дэнни Ингз (Саутгемптон) и Сергей Милинкович-Савич (Лацио).