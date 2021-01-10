Кортрейку в домашніх стінах вдалося перемогти одного з претендентів на чемпіонство.

У матчі 30 туру чемпіонату Бельгії Кортрейк Євгена Макаренка приймав Генк, повідомляє Збірна24.

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Український хавбек вийшов у стартовому складі господарів та провів на полі весь поєдинок. До перерви команди обмінялися голами, але на старті другої половини завдяки голу Гуйє Кортрейку вдалося вийти вперед, а в результаті здобути перемогу.

Несподівана перемога дозволила Кортрейку набрати 29 очок і піднятися на 7 сходинку турнірної таблиці, Генк з 38-ма пунктами залишився на 2 місці.

Чемпіонат Бельгії, 30-й тур

Кортрейк – Генк – 2:1

Голи: Гуйє, 23, 54 – Онуачу, 41